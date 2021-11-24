قصة أخطر مزور تراخيص في النزهة: زور توكيل سيارة وباعها بـ50 ألف جنيه

احترف المتهم «رضا.ف» التزوير، ووجد نفسه بارعًا فيه، فقرر أن يكون مصدر دخل له، واستقر على خطة مُحكمة بالتعاون مع شخصٍ آخر، لتزوير رخصة سيارة ونسب صدورها لمرور حلوان، ثم زوّر توكيلًا لبيعها، حتى صادف أحد الأشخاص، وعرض عليه السيارة بأوراقها المزورة، واستولى منه على 50 ألف جنيه، حتى تم اكتشاف الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المدعو «رضا»، الذي مثُل، اليوم الأربعاء، في قفص محكمة جنايات القاهرة، وقررت تأجيل محاكمته، لجلسة 25 ديسمبر المقبل.

زوّر رخصة وتوكيلا

وبيّنت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، في القضية رقم 7509، كلي شرق القاهرة، أن المتهم بالاشتراك مع مجهول، زوّر رخصة لسيارة ملاكي، ونسب صدورها لوحدة مرور حلوان، ومهرها بأختام مُقلدة، كما قلّد بواسطة الغير علامات إحدى المصالح الحكومية، «العلامة المائية لوحدة مرور حلوان».

واشترك المتهم مع المجهول، في تزوير توكيل، ونسب صدوره لمكتب توثيق سوق السيارات، وقلّد خاتم شعار الجمهورية.

بيع السيارة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم زوّر عقد بيع السيارة، حيث أثبت فيه أنه مالك السيارة، وذلك على خلاف الحقيقة، وباعها للمجني عليه «محمود.ع»، وتوصّل إلى الاستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

تحريات المباحث

وأكدت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية صحة ارتكاب الواقعة، وأن المتهم اشترك مع مجهول في تزوير رخصة التسيير والتوكيل، لبيع السيارة التي تم ضبطها لاحقًا.

ملاحظات النيابة العامة

وشمِل أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية ملاحظات النيابة العامة في القضية، ومنها أنها استعلمت من مكتب توثيق سوق السيارات عن التوكيل، فتبيّن عدم صحة بيانات وتوقيعات وأختام التوكيل المضبوط، وعدم صدوره من مكتب توثيق سوق السيارات.

محاكمة جنائية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي نسبت له ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة المتهم لجلسة 25 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي، عضوية المستشارين ناجي الحايس، ومجدي محمد البيومي، وأمانة سر محمد سليمان، ومحمد خميس.