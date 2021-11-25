تركيب 3 محولات كهربائية لقرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد

ركب قسم صيانة الكهرباء بمدينة الشيخ زويد، مساء أمس الأربعاء، 3 محولات كهربائية لقرية أبو العراج، جنوب المدينة.

وقال المهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء، إنه جرى الانتهاء من تركيب 3 محولات كهربائية بتجمع أبو العراج المتفرع من طريق الجورة، جنوب الشيخ زويد، لإنارة تلك المناطق.

وأوضح «حماد» أنه يتبقى محولان سوف يجرى تركيبهما اليوم الخميس، لتكون بذلك جميع المناطق بها خدمات الكهرباء، بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد، الذي بدوره فتح الطرق المؤدية إلى تلك المناطق.

أهالي الجورة يطالبون بإنارة الطريق العام بشكل كامل

وطالب أهالي طريق الجورة بضرورة إنارة الطريق بشكل كامل، بطول 10 كيلو مترات، وبذلك تكون أزيلت جميع المعوقات وأعيدت جميع الخدمات لتلك المناطق.

فتح الوحدة الصحية بقرية أبو العراج

في سياق آخر، أعلنت الإدارة الصحية في الشيخ زويد، في بيان لها، أنها تفقدت مبنى الوحدة الصحية بقرية أبو العراج، تحسبا لعودتها للعمل مرة أخرى، وجرى التنسيق مع مديرية الصحة بشمال سيناء لإمكانية مدها وحدة بفريق طبي يتكون من ممرضين وأطباء وعامل وحدة، وأدوية؛ لرفع المشقة والمعاناة عن أهالي تلك المناطق، من السفر إلى الشيخ زويد أو حي الكوثر لتلقى العلاج.

ونوهت الإدارة إلى ضرورة فتح قسم خاص بصحة المرأة والطفل، والعمل على مراجعة كشوف الأطفال والمواليد لأخذ التطعيمات اللازمة ضد الأمراض، مع إمكانية التنبية بضرورة تلقى لقاح كورونا لمن لم يتلقوا التطعيم حتى الآن من سكان القرى، جنوب وغرب المدينة.