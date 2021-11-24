محافظ البحر الأحمر يلتقي سفير جمهورية ناميبيا في زيارته بالغردقة.. «صور»

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، السيد فيليو هيفينداكا سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة، وذلك بديوان عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

محافظ البحر الأحمر يلتقي سفير ناميبيا

وأعرب اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر عن سعادته بزيارة سفير ناميبيا، واستعرضا الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التي تعتمد عليها المحافظة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحري والجوي التي أضافت إلى جاذبية البحر الأحمر على المستوى العالمي.

سفير نامبييا: مصر قدمت كل أوجه الدعم

ومن جانبه قدم السفير الناميبي، الشكر لمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة البحر الأحمر الرائعة للمرة الأولى منذ توليه المنصب منذ ستة أشهر.

وأكد سفير ناميبيا خلال لقائه بمحافظ البحر الأحمر، أن مصر قدمت كافة أوجه الدعم قبل وبعد الاستقلال عام 1990، خاصة في مشروعات البنية التحتية، ومجالات الصحة والتدريب والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى حرص جمهورية ناميبيا على توطيد علاقاتهم بمصر التي ساندتهم.

سكرتير مساعد البحر الأحمر يفتتح المعرض السنوي للطفولة بالمحافظة

يذكر أن اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، افتتح صباح اليوم الأربعاء، معرض الطفولة السنوي بمكتبة مصر العامة بمدينة الغردقة، الذي ينظمه توجيه عام الصحافة وتعرض فيه أعمال الصحف التحريرية والمصورة وفنون الكاريكاتير والبومات رياض الأطفال، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، ومحمد سليم مدير عام الخدمات، وإيمان سمير موجه عام الصحافة، ولجنة التحكيم الوزاري لمسابقة الصحافة والإعلام التربوي علي مستوى الجمهورية.