المركز الصحفي للمراسلين: الأقصر بها أكثر من 200 مندوب صحيفة أجنبية

قال محمد إمام، رئيس المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في القاهرة، إن حفل افتتاح طريق الكباش حظي باهتمام فوق المعتاد من وكالات الأنباء العالمية ومحطات التلفاز والصحف كافة، لافتا إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش سيوازي في تأثيره واهتمام الصحف الأجنبية به حفل نقل المومياوات الذي حدث مؤخرا.

إمام: الأقصر تستضيف حاليا أكثر من 200 مراسل أجنبي من الصحف ووكالات الأنباء

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الأقصر تستضيف حاليا أكثر من 200 مراسل أجنبي من الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية العاملة في مصر، أو ممن جاءوا خصيصا من أجل حضور هذا الحفل الضخم.

وأوضح أن كلا من بلغاريا وبريطانيا وأمريكا هي الدول الأكثر اهتماما بحفل افتتاح طريق الكباش الذي سيتم، مساء غد، وكذا بعض الوفود الإعلامية من السويد، «مصر في السنين الأخيرة فرضت نفسها على العالم بحضارتها وتاريخها».

تنسيق كامل لتسهيل دخول الكاميرات من مطار الأقصر

وأكد أن هناك تنسيقًا كبير بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تسهيل دخول الكاميرات ومعدات التصوير من مطار الأقصر، وكذا يتم إرسال كافة المعلومات المتاحة من قبل وزارة السياحة والآثار إلى الصحفيين والمراسلين الأجانب الموجودين في مصر.

وتابع: «المراسلين الأجانب بعتولنا التردد اللي هو بث مباشر لجميع القنوات الإعلامية خارج مصر، وإحنا بعتناها للمكاتب الإعلامية المصرية في الخارج للبث في نفس التوقيت اللي بيذاع فيه الحدث، علشان يقدروا ينقلوا بث مباشر مجانا».