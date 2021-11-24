أخبار البحر الأحمر: ضبط عامل بهيروين وزيارة سفير ناميبيا وفصل الكهرباء

شهدت محافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية جاء على رأسها زيارة فيليو هيفينداكا سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة لمدينة الغردقة، وفى مدينة مرسى علم تمكن ضباط المباحث من ضبط أحد العاملين بفندق سياحي، بحوزته كمية من الهيروين المخدر وعددها 239 تذكرة، وتشهد مدينة الغردقة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق للصيانة الدورية.

زيارة سفير ناميبيا لمدينة الغردقة

شهدت مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، زيارة فيليو هيفينداكا سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة والتقى باللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بديوان عام محافظة البحر الأحمر لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين، واستعرضا الإمكانيات السياحية الواعدة، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التي تعتمد عليها المحافظة في الوقت الحالي.

ضبط عامل بحوزته هيروين في مرسى علم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر من ضبط عامل بأحد الفنادق السياحية، ويدعى «سامح. م. ع»، بحوزته كمية من الهيروين المخدر وعددها 239 تذكرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق غدا بالغردقة

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق وذلك غدًا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وهي مناطق سينزو مول بالطريق الدائري، قرية الجنجل، الكمين الجنوبي، قرية مورنينج ستار، محطة فودافون بالكيلو 9، قرية الدولفين، قرى سهل حشيش بالغردقة.