«الصحة»: الجرعة الثالثة من كورونا تعزز عمل الجهاز المناعي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن استقبال مصر مؤخرًا للقاح فايزر بايونتك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سبقه الاستعداد والتجهيز بثلاجات أعدت خصيصا للحفاظ عليه من التلف، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية والشركة المصنعة للقاح لم يكونوا ليوافقوا على استيراد مصر لذلك اللقاح دون وجود أماكن معدة خصيصا للحفاظ عليه.

عبد الغفار: سبب إعطاء الجرعة الثالثة هو زيادة كفاءة عمل الجهاز المناعي

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سبب إعطاء الجرعة الثالثة للحاصلين على جرعتين من اللقاح، هو زيادة كفاءة عمل الجهاز المناعي لبعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة ككبار السن والأطقم الطبية.

وأوضح أن المشكلة في مصر ليست في توافر اللقاحات، حيث إن كافة اللقاحات متوافرة والمطلوب من المواطنين التحرك من أجل التسجيل ومن ثم تلقي اللقاح، «إحنا بنتحرك كحكومة ووزارة صحة علشان نوصل للناس اللي مش عايزة تسجل في أماكن التجمعات كمحطات المترو والنوادي».

وأكد أن فيروس كورونا هو مرض جديد يكتشف فيه العلماء يوميا الجديد، وهو السبب الرئيسي لتغيير الخطط الخاصة بالفيروس وآليات التعامل معه ومكافحته، «إحنا في مصر مش مكتفين بالدراسات اللي بتجرى حول العالم، ولكن نجرى دراسات قدما بقدم مع المؤسسات العالمية، ولدينا أبحاث محلية، وأخرى نتشارك فيها مع منظمة الصحة العالمية».