الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد زيت خام محلي

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 8 لسنة 2021/2022، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يكون بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد، على أن يكون التسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 يناير 2022، جلسة فض المظاريف، يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 الساعه 12 ظهرًا.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.