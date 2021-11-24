«الحكومة»: 4 ملايين مواطن يستحقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أقرت اليوم، البدء في منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا؛ لتلافي ما حدث في أوروبا وأمريكا، ولكنها ليست للجميع؛ فالفئات الأولى بالحصول عليها هم: أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وأصحاب الأمراض المناعية، والعاملون في القطاع الطبي، ويصل عددهم إلى 4 ملايين و150 ألف مواطن.

الفئات المستحقة للجرعة الثالثة

وأضاف سعد، في تصريحات تليفزيونية، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، هم الذين بدأت الدولة في تطعيمهم منذ 6 أشهر، ومرور هذه الفترة على التطعيم يجعل الشخص عرضة للإصابة بكورونا؛ لأن فاعلية اللقاحات تبدأ في الزوال، وهذا ما يفسر معاناة أوروبا من تزايد الحالات بعد تطعيم نحو 70%، والسبب الرئيسي في ذلك، هو أنهم بدأوا في التطعيم منذ أكثر من 6 أشهر، وبدأت فاعلية اللقاحات تضعف.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن مرور 6 أشهر على حصول أصحاب الأمراض المزمنة على الجرعة الأولى، شرط الحصول على الجرعة الثالثة، ولكن الحاصلين على اللقاح منذ شهرين أو ثلاثة لا يأخذون الجرعة الثالثة في هذه المرحلة.

طريقة وموعد التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة

وشدد على أن من ينطبق عليه هذه الشروط ويرغب في الحصول على الجرعة الثالثة يمكنه الدخول على الموقع ويسجل رغبته، بدءا من 1 ديسمبر 2021، موضحًا أن الموقع حاليًا لا يقبل التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة، ولكنه يكون متاحًا في هذا الموعد، كما تم تسهيل إجراءات التسجيل واختصار البيانات، وتقليلها، ومن يسجل مرة أخرى يعرف ذلك، وهذا تسهيلًا على المواطنين وكوادر وزارة الصحة الذين يسجلون للمواطنين في الشوارع والميادين.