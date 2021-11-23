محافظ قنا: خروج معظم طلاب تسمم الوجبات المدرسية ولم يتبق سوى 8 فقط

كشف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تفاصيل تسمم طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي، فذكر أن البداية بدأت بحدوث اشتباه في تسمم 17 طالبًا من طلاب المدرسة، ثم زادت أعداد الطلاب المشتبه في تسممهم لـ131 طالبا وطالبة، موضحًا أنه تم نقل الطلاب للمستشفى على الفور من أجل تلقي العلاج، فضلًا عن التحفظ على الوجبات المدرسية، وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة من أجل فحصها.

معظم الطلاب خرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية

وأضاف «الداودي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن معظم الطلاب خرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، ولم يتبقَ حاليا سوى 5 طلاب في مستشفى نجع حمادي، و3 في مستشفى فرشوط تحت الملاحظة، وسيتم محاسبة المقصرين، إذ إن الدولة تهتم بالوجبات المدرسية، لافتًا إلى أن الوجبة المدرسية التي يتم توزيعها على الطلاب عبارة عن عصير وبسكويت.

تم انتقال المتخصصين للمدرسة وتحفظهم على الوجبات المدرسية

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم انتقال المتخصصين للمدرسة، وتحفظهم على الوجبات المدرسية، مضيفا: «طالبان فقط كان لديهما قيء وذلك بحسب الكشف الطبي، ونتوقع خروج الـ8 طلاب الباقين آخر اليوم»، كما أن حالة جميع الطلاب تحسنت حاليًا، مؤكدًا أن المحافظة في انتظار نتيجة المعامل المركزية بالقاهرة، كما أنه تواصل مع المحامي العام في هذا الشأن، مؤكدًا أن المدرسة التي حدث بها حالات الاشتباه بالتسمم أصيب فيها 131 طالبًا من 1114 طالبًا هم قوة المدرسة.

تم عرض 191 طالبًا على المستشفيات

وأوضح اللواء أشرف الداودي، أنه تم عرض 191 طالبًا على المستشفيات، والدولة تهتم جدًا بالوجبة المدرسية، وحالة التسمم في البداية كانت في مدرسة واحدة إلى أن انتقلت لمدارس أخرى ودخلت جميع الحالات المستشفى وتم وضعهم تحت الملاحظة.