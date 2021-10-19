وزير التعليم: بدأنا صرف الوجبات المدرسية لـ13 مليون تلميذ مجانا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العديد من المدارس على مستوى الجمهورية بدأت في صرف الوجبات المدرسية للتلاميذ مجانا، مضيفا أنه يجرى توزيع التغذية المدرسية على 13 مليون تلميذ مجانا، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة ولا توجد أي أزمات تعطل سير العملية التعليمية في المدارس.

وزير التعليم: الوجبات التغذية المدرسية مجانية

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات مشددة بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، أثناء إعداد الوجبات المدرسية قبل توزيعها للمدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، منوها إلى أن تكلفة الوجبات المدرسية تصل إلى 8 مليار جنيه.

وزير التعليم: 8 مليار جنيه تكلفة الوجبات المدرسية

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد منضبط ولا توجد أي معوقات تؤثر على الدراسة، لافتا إلى أنه لا يمكن صرف الوجبات المدرسية للتلاميذ بمقابل مادي، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة على جميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تسجيل الغياب والحضور لجميع الطلاب، وأن العام الدراسي الجديد، حضوري وإلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وزير التعليم: إجراءات احترازية في توزيع الوجبات

وبدأت العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، صرف الوجبات المدرسية للتلاميذ، مجانا، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

الوجبات المدرسية لرياض الأطفال

جيدر بالذكر أن الوزارة تتحمل تكلفة الوجبة التي سيكون سعرها 5.5 جنيه شاملاً الضرائب، وتتكون من باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جرامًا مدعم بالفيتامينات وعلبة لبن 125 مللي بطعم الفواكه، والبديل لهذه الوجبة هو باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جراما مدعم بالفيتامينات وعلبة لبن 200 ملي بطعم الفواكه بدون فرق أسعار.

مكونات الوجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية

يصل سعره وجبة المرحلة الابتدائية إلى 6.5 جنيه، وتتكون الوجبة من باكو بسكويت بالعجوة وزنه 80 جرام مدعم بالفيتامينات وعلبة عصير 200 مللي بطعم الفواكه.

مكونات الوجبات المدرسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية والتعليم المجتمعي والفصل الواحد

سيكون سعرها 6.5 جنيه، وتتكون من باكو بسكويت بالعجوة وزنه 80 جراما مدعم بالفيتامينات وعلبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.

البديل الأول لها: باكو بسكويت ويفر فانيليا وزنه 45 جرام مدعم بالفيتامينات أو 2 باكو 40 جراما وعلبة عصير أو لبن 200 مللي بطعم الفواكه.

أما البديل الثاني باكو بسكويت سادة وزنه 80 جراما مدعم بالفيتامينات، أو 2 باكو 40 جراما وعلبة عصير أو لبن 200 مللي بطعم الفواكه.

والبديل الثالث للوجبة يتكون من بار حلاوة طحينية 40 جراما ورغيف خبر محشو جبنة 70 جراما، أما البديل الرابع باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات ومثلث جبن ورغيف خبر فينو أو باتيه أو كرواسون 60 جراما.