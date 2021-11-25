في ذكرى ميلادها.. تعرف على اسم «أسمهان» الحقيقي

تحل اليوم الذكرى الـ109 لميلاد الفنانة الراحلة أسمهان؛ إذ أنها ولدت في 25 نوفمبر عام 1912، ورغم وفاتها وهي في شبابها، إلا أنها أثرت المكتبة الموسيقية المصرية بأعمالها الفنية.

السبب وراء تسميتها «أسمهان»

اسمها الحقيقي آمال فهد الأطرش، وهي أخت الفنان الراحل فريد الأطرش، ولدت في سوريا بعرض البحر، على واحدة من سفن الشحن اليونانية.

أحبت الفن والغناء منذ الصغر، وبدأت حياتها الفنية عن طريق أخيها؛ إذ أنه في إحدى المرات ذهب الملحن داود حسني، أحد كبار الموسيقيين في مصر، مع الفنان فريد الأطرش إلى بيتهما ليستمع إليها وهي تغني فأعجب بصوتها، وأخبرها أنه كان يتعهد تدريب فتاة تشبها جمالا وصوتا، لكنها توفيت قبل أن تشتهر لذلك طلب منها أن يدعوها باسمها «أسمهان».

مشاركات أسمهان في السينما

ورغم رصيدها الفني من الأغنيات، إلا أنها لم تشارك في أعمال سينمائية سوى فيلمين فقط، الأول «انتصار الشباب» 1941، وقدمته أسمهان برفقة أخيها فريد الأطرش في أولى تجاربهما التمثيلية، وشاركهما البطولة أنور وجدي، وبشارة واكيم، وفؤاد شفيق، وعباس فارس، وعبدالسلام النابلسي، حوار بديع خيري، ومن إخراج أحمد بدرخان.

وثاني مشاركتها السينمائية كان في فيلم «غرام وانتقام» عام 1944، بطولة الفنان يوسف وهبي الذي تولى عملية الكتابة والإخراج، وشاركهما البطولة أنور وجدي، بشارة واكيم، زوزو ماضي، محمود المليجي.

أبرز أغنيات أسمهان

وكان من أبرز أغنيات الفنانة أسمهان «أنا أهوى، ليالي الأنس، بدع الورد، الشمس غابت أنوراها، يا ديرتي، عليك صلاة الله وسلامه، يا نار فؤادي، أين الليالي»، وغيرها من الأغنيات التي أمتعت جمهورها.

وفاة أسمهان

ورحلت أسمهان عن عالمنا يوم 14 يوليو من عام 1944، وهى في ريعان شبابها وقبل أن تكمل عامها الـ32، نتيجة حادث انقلاب سيارتها في مياه ترعة، أثناء توجهها لمنطقة رأس البر، لتتوفى ومساعدتها غرقا، بينما فر السائق هاربا.