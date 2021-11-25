«منى» في دعوى خلع: بيسرق فلوسي علشان يشتري مخدرات

على الرغم من مرور 10 سنوات على زواجها، تحملت خلالها «منى»، عنف وإهانة أهل زوجها، وصبرها من أجل مستقبل أطفالها واستقرارهم، إلا أنه فاض بها الكيل من تصرفات شقيق الزوج، فلجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت ضد زوجها دعوى خلع، حملت رقم 6588 لسنة 2021.

خطوبه 3 أشهر

وروت «منى» للقاضي تفاصيل زواجها، قائلة: إنها كانت تعمل في إحدى الشركات، ورأتها والدة زوجها، وأعجبت بها وطلبتها للزواج من ابنها، ووافق أهلها عليه لتقارب المستوى المادي، وتكفل بمعظم احتياجات الزواج وحفل الزفاف، وبعد 3 أشهر تزوجا، وانتقلت للعيش معه في منزل العائلة.

أمه بتصرف عليه

وأوضحت الزوجة، أنها صدمت بطباعه منذ أول أسبوع في الزواج، ليس معها فقط بل مع عائلته أيضا، وحينها اقتنعت أنه شخص غير مسؤول ولا يمتلك عمل، بخلاف أنه يعيش من أموال والدته، وكان من الصعب ترك المنزل في بداية الزواج حتى لا ينتقدها أحد، فحاولت إصلاح حاله وحثه على البحث عن وظيفة، لكنه رفض وعنفها وطالبها بأن تعيش صامتة معه، ولا تعترض على تصرفاته.

وفاة والدة الزوج

وأشارت إلى أنه بعد وفاة حماتها انقلبت حياتهما بالكامل، فكانا يعتمدان على معاشها، مؤكدة أنه بدأ الحصول على أموال من شقيقه، وينفق معظمها على تعاطي المواد المخدرة في المنزل، بعد وفاة والدته.

وتابعت الزوجة: «أخوه كل يوم يزعق ويتحكم فينا، علشان هو اللي بيصرف وبيحاسبنا على الأكل، وبتوصل أنه يهيني ويضربني قدامه، وهو مش بيتحرك، وبعد ما غلبت معاه طلعت أنا اشتغلت في محل بأجر يومي 60 جنيه علشان أخلص من ذل أخوه، بس هو كان بيسرق الفلوس علشان يجيب مخدرات».

دعوى خلع

وأنهت الزوجة دعواها بأنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة، وطالبت في دعواها بخلع زوجها، لرفضه الخروج للعمل، وإهانة شقيقه المستمرة لها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.