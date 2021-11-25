الحكومة تسلم 9200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى منتصف نوفمبر

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث للرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي مر على صنعها 20 عاما، أن عدد التي جرى إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ إبريل الماضي حتى منتصف نوفمبر الحالي وصل إلى 9200 سيارة.

إحلال 9200 سيارة منذ أبريل الماضي

وأوضح «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة تتوزع بين ملاكي، وصل عددها إلى 8700، بالإضافة إلى 500 تاكسي وميكروباص جديد يعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار المتحدث للرسمي باسم المبادرة الرئاسية، إلى أن الحافز الأخضر الذي تتحمله وزارة المالية لتحفيز أصحاب السيارات القديمة للمشاركة في المبادرة، سجل منذ بداية المبادرة في شهر يناير 2021 وحتى منتصف الشهر الحالي، إلى نحو 200 مليون جنيه، تتحملهم الخزانة العامة للدولة بالكامل.

إطلاق مبادرة إحلال السيارات

وفي يناير الماضي، أطلقت الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية، مبادرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال المركبات المتقادمة، وتعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، في مرحلة أولى بـ7 محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.

ومن المقرر أن تطبق المبادرة في المرحلة الثانية بعدد آخر في المحافظات، قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المباردة الرئاسية لإحلال المركبات، أن عدد الطلبات الجديدة المكتملة التي تسلمها القائمين، على تنفيذ المبادرة التي تنطبق عليها المواصفات والشروط ومكتملة الأوراق بلغ نحو 34 ألف طلب جديد حتى 31 أكتوبر الماضي.

ولفت الدكتور طارق عوض، إلى أن القائمين على تنفيذ المبادرة يعملون في الوقت الحالي على إنهاء تلك الطلبات، تمهيدا للتواصل مع أصحابها لتسليمهم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.