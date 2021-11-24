فؤاد عودة: ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا لوجود اعتراضات على اللقاح

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن أوروبا مقسمة إلى 3 أقسام بالنسبة لأزمة كورونا، تأتي أولها التي وصلت نسبة التطعيم فيها إلى أكثر من 80%، ومنها إسبانيا وإيطاليا، أما في القسم الثاني، جاءت الدول التي طعمت مواطنيها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80%، بينما الجزء الثالث هي الدول التي طعمت مواطنيها بنسب أقل من 35% وأغلبها من دول أوروبا الشرقية.

معدل التطعيم في أوروبا وإفريقيا

وأضاف «عودة»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، أن معدل التطعيم في أوروبا بشكل عام يصل إلى 65%، ولكن في إفريقيا معدل التطعيم يصل إلى 7%.

وأوضح أن ارتفاع الإصابات في أوروبا يرجع لأن هناك أشخاص وأحزاب ضد التنظيم، وهناك مظاهرات تعترض على التطعيم أيضًا، إضافة إلى أن قارة أوروبا تعتبر «قارة عجوز» أيضًا، ويصل معدل الجيل إلى 45 سنة، بينما يصل معدل الجيل في إفريقيا والدول العربية إلى 20 سنة فقط.

عوامل ارتفاع نسب الإصابة بكورونا

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن كل هذه العوامل جعلت من أوروبا أكثر قارة بها إصابات، ونصف وفيات العالم الناجمة من الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن هي من أوروبا، موضحًا أن هناك عدد من الوفيات جاءت نتيجة الإنفلونزا وليس كورونا، ولكن ليس هناك أي إحصاءات خاصة بوفيات الإنفلونزا كما أن أعراض المرضين متشابهة جدًا.

ولفت الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إلى أن الكثير من أحزاب اليمين في أوروبا تعارض التطعيم ولا يوجد سياسة أوروبية موحدة تجاه التطعيمات، وكل شخص يحصل على التطعيم يحمي نفسه من الدخول إلى غرفة الإنعاش بنسبة 95%.

وقال إن 92% ممن التحقوا بالمستشفيات بعد الإصابة لم يحصلوا على التطعيم من الأساس، مشيرًا إلى أن هناك عدم تنظيم للقرارات الصحية في أوروبا وعلى سبيل المثال فإن فرنسا دخلت في الموجة الخامسة، ودول أخرى في الموجة الرابعة.