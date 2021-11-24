برلماني يشيد بالرقابة الإدارية: افتقدنا إرادة مكافحة الفساد قبل 2014

شكر محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، هيئة الرقابة الإدارية لجهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه من خلال الإجراءات التي تقوم بها، إذ ذكر أن الفساد آفة تؤثر على الدولة، كما أن الموظف الفاسد يجعل الجهة غير منضبطة.

ونوه «أبو هميلة» بأن الفساد موجود في كل الدول ويختلف من دولة إلى أخرى وفق ثقافة المواطن ودخل المواطن وعوامل أخرى، وأهم عامل لمكافحة الفساد والوقاية منه هو الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، وهو ما كنا نفتقده قبل 2014.

الرقابة الإدارية مستقلة وتتبع رئيس الجمهورية

وأضاف «أبو هميلة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أن دستور 2014 في المادة 218 أكد التزام الدولة بمكافحة الفساد، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل إستراتيجية مكافحة الفساد، وتم إعدادها وحققت نجاحات كبيرة، وتشمل الاستراتيجية 104 جهات ويتم متابعتها من قبل لجنة مكافحة الفساد، مؤكدًا أن هيئة الرقابة الإدارية تم تأسيسها عام 1964، ومن سماتها أنها مستقلة وتتبع رئيس الجمهورية.

تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان في 2017 أضاف بعض المواد التي أعطت الهيئة بعدًا في مكافحة الفساد مثل جرائم النقد الأجنبي وجرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن دور الهيئة لا ينحصر في مكافحة الجرائم البدائية ولكنها تقوم أيَضا بالبحث عن القصور الموجود في الدولة ومعالجته، ويتم إرسال دراسات للمختصين.

الفساد معرقل للتنمية الاقتصادية

فيما ذكر الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه منذ 7 سنوات تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دعم الدولة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، خصوصًا وأن الفساد معرقل للتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تعمل بشكل حقيقي وجاد، لا سيما بعد وضع الرئيس للإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، والإستراتيجية كانت مبنية وتعمل على نقاط محددة، منع الفساد، وتطبيق التحول الرقمي وبناء الثقة في مؤسسات الدولة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

لم يعد أحد بعيد عن أعين الرقابة الإدارية

وأوضح أنه في 2014 تم التحقيق 148815 قضية، وفي 2015 تم التحقيق 153763 قضية وفى 2016 و 2017 زادت الأرقام، منوهًا إلى أن الرقابة الإدارية قبضت اليوم على رئيس جامعة دمنهور ومسؤول بالصحة بعد تلقي الأول رشوة حوالي 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل توريدات للجامعة والثاني 2 مليون جنيه، ولم يعد أحد بعيد عن أعين الرقابة الإدارية فرأينا وزراء ومسؤولين تم القبض عليهم في إطار مواجهة الفساد، لافتًا إلى أن الحرب على الفساد من النقاط الأساسية في برنامج الرئيس منذ توليه الحكم وأكد أن الجميع سواسية أمام القانون.