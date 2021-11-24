«الاتصالات»: نواجه شهريا 3 ملايين محاولة اختراق لبوابة مصر الرقمية

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن بوابة مصر الرقمية تسعى إلى تقديم ما يقارب الـ75 خدمة، لافتا إلى أن البوابة تعمل حاليا على اختبار 25 خدمة قبيل طرحهم على البوابة، ويليهم 35 خدمة ستدخل للاختبار عن قريب.

«العطار»: البوابة بدأت بتقديم الخدمات الأكثر احتياجا للمواطنين كالتموين والتوثيق والمرور

وأضاف «العطار»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البوابة بدأت بتقديم الخدمات الأكثر احتياجا للمواطنين كالتموين والتوثيق والمرور، كما تم زيادة خدمات كالسجل التجاري والضريبة العقارية والتحصل على الضريبة العقارية.

نواجه 3 ملايين محاولة اختراق في الشهر من مصر وخارجها

وفند: «بنواجه 3 ملايين محاولة اختراق في الشهر من مصر وخارجها، واللي بيحاول يخترقنا بنوديه بلد تانية، وفريق الأمن الخاص بالموقع على أعلى مستوى».

وأوضح أن البوابة قامت بتقديم 13 مليون معاملة للمواطنين، في حين قام 4 ملايين مواطن بالتسجيل على البوابة من أجل إتمام الخدمات عليها، منهم 3.6 مليون شخص قاموا بإنشاء حسابات لهم على البوابة العام الجاري.

وأكد أن البوابة كانت تقدم 17 ألف معاملة يوميا مع بداية عام 2021، في حين وصل حجم المعاملات عليها لـ25 ألف معاملة خلال اليوم الواحد، «مفيش رسوم مالية للتسجيل على البوابة، ولكن الرسوم اللي بتكون مطلوبة هي رسم الخدمة الحكومية فقط، وعملنا ما يسمي بالوكالة للأشخاص الذين لا يستطيعوا التعامل على البوابة».

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية إلى مختلف المواطنين، سواء في التموين أو الأحوال المدنية أو الرخص أو المركبات، حيث يستطيع المواطنين إنهاء الخدمات المختلفة في دقائق معدودة.