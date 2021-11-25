ضبط 400 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بمنوف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، حملة على العديد من محلات اللحوم بدائرة المركز، بقيادة وحيد عبد ربه، رئيس المركز والمدينة، ونائبيه سامية سبع، ومحمد الزرقاني، والدكتور هاني شمس الدين، مدير المجازر بمديرية الطب البيطري، ونبيل هدهود، رئيس الرقابة التموينية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة في منوف

وأسفرت الحملة المكبرة في منوف عن ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و68 كيلو لحوم منتهية الصلاحية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصابة بأمراض وبائية.

واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة بمركز منوف وجميع المراكز والمدن.

ضبط 18 إزالة فورية لتعديات وإشغالات في شوارع منوف

على صعيد مختلف، شنت الوحدة المحلية في منوف، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة، بالاشتراك مع قسم الإشغالات بالمجلس.

وأزيلت جميع الإشغالات والتعديات بشوارع «بورسعيد، الجلاء، الجمهورية، أحمد عرابي»، بقيادة محمد الزرقاني، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون المدينة، لضبط الشوارع من التعديات.

وأسفرت الحملة عن 18 حالة إزالة فورية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار خطة محافظة المنوفية لمكافحة الإشغالات والقضاء على جميع العشوائيات التي تسيء إلى المظهر الحضاري، وتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، بناء على تعليمات وحيد عبد ربه، رئيس مركز ومدينة منوف.