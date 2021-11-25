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محمود مسلم

3 قرارات حكومية بتخصيص أراض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات

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الوطن
09:11 ص | الخميس 25 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات وزارية بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة بالمجان لإنشاء مشروعات عليها، وجاءت القرارات كما يلي:

- قرار رقم 2685 لسنة 2021 بتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة، الكائنة ناحية مدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لإقامة محطات صرف صحي مختلفة.

- قرار رقم 2686 لسنة 2021 بتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة، الكائنة بشارع مستجد (40)، بمنطقة جسر الواقي - مدينة المطرية - محافظة الدقهلية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

- قرار رقم 2687 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الرمل - مدينة سيوة - محافظة مطروح، بالمجان، لإقامة مكتب تموين عليها.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

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