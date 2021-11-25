مجلة «دايف» البريطانية: مصر ثاني أفضل وجهة غوص في العالم للعام الثالث

أعلنت مجلة «دايف ترافيل»، البريطانية، فوز مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم، للعام الثالث على التوالي، وذكرت المجلة أن مصر احتفظت بترتيبها في المرتبة الثانية منذ عام 2019، وبالنظر إلى أن مصر لا تزال تتعافى من الانخفاض في عدد السياح خلال السنوات السابقة، بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم ، فإن هذا يعد نجاحا لافتا، وأكدت المجلة أن النجاح الأخير الذي حققته مصر يرجع إلى الحب والولاء الاستثنائي من جانب السياح، الذين يعودون عامًا بعد عام إلى مناطق الغوص الساخنة في منتجعات مثل «شرم الشيخ والغردقة ودهب ومرسى علم»، بهدف ممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر الأحمر.

مصر تحصد نسبة كبيرة من الأصوات

وقالت المجلة إن مصر، احتلت المركز بنسبة أكبر من التصويت مقارنة بالعام الماضي، وذلك من إجمالي 108 وجهات سفر مختلفة، أي أن مصر حصلت على أقل بقليل من 17% من إجمالي الأصوات، أي أكثر من نصف الأصوات التي حصلت عليها إندونيسيا، صاحبة المركز الأول، والتي بلغت 30%.

علاقة حب بين منتجعات مصر ومحبي الغوص

وأشارت المجلة إلى أن هناك علاقة حب بين مصر وبين العديد من عشاق الغوص، لأن منتجعاتها وشواطئها تحتوي على مزيج من كل شيء، بدءًا من التيارات المائية السهلة إلى المتقدمة والصعبة، والتيارات الراكدة والأمواج العالية، والمخلوقات الكبيرة، وكل ذلك يعد تنوعا مشابه لما هو موجود بالفعل في القارة الأوروبية، علاوة على أن جزء من جاذبية مصر هو بلا شك موقعها المتميز، وتابعت المجلة أن إندونيسيا احتلت المركز الأول للعام الخامس على التوالي، وذلك لأنها تعد أكبر جزيرة في العالم، وهي القلب النابض للشعاب المرجانية مع ثروة من التنوع البيولوجي.