محافظ قنا: 72 جهاز تعويضي لذوي الهمم بقافلة جامعة عين شمس بنقادة

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة عين شمس بقرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة، والتي تم تنظيمها تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والمهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، بالتعاون مع مؤسسة شباب الصعيد للتنمية وجمعية أنا مصري، وعدد من منظمات المجتمع المدني بمركز نقادة.

صرف أدوية لـ3000 شخص بالمجان

وقال محافظ قنا، إن القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس تستمر أعمالها لمدة 4 أيام، وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف الأدوية بالمجان لأكثر من 3000 شخص من أهالي قرى «كوم الضبع والخطارة وكوم بلال والزوايدة وطوخ» من خلال 11 عيادة طبية متنوعة.

وأوضح المحافظ، أنه القافلة تضم أكثر من 50 طبيب واستشاري في تخصصات «الباطنة، الأطفال، الجلدية، رمد، أنف وأذن، قلب، أمراض نساء، عظام، صدر، أسنان، مخ وأعصاب» فضلًا عن مشاركة 15 طبيب وممرضة من الإدارة الصحية بنقادة، و70 متطوع من المرأة والشباب والقيادات المجتمعية لتقديم التوعية في مجال التغذية الصحية وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتوعية حول مسببات الأمراض غير السارية وطرق الوقاية والعلاج.

72 جهاز تعويضي لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف الداودي، أن القافلة الطبية قدمت خدمات اجتماعية تمثلت في بعض المساعدات العينية وخدمات محو الأمية وتعليم الكبار وصرف أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تسليم 72 جهاز تعويضي للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً في سبيل دعم وتمكين ذوي الهمم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم.

وقدم محافظ قنا، الشكر للمسؤولين بجامعة عين شمس ومؤسسات المجتمع المدني لمشاركتهم في تنظيم القافلة التنموية بمحافظة قنا وحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية لهم خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها قدمت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، درع تكريم لمحافظ قنا تقديرًا لدعمه الدائم ورعايته واهتمامه بكل ما يخدم صحة المواطن القنائي، كما قدمت دروع التكريم لرئيس جامعة عين شمس ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بنقادة ومدير الوحدة الصحية بقرية كوم الضبع.

وحضر الجولة التفقدية كلًا من: «النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والعميد أحمد عوض المستشار العسكري لمحافظة قنا، والدكتورة هدى السعدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس، وعدد من القيادة التنفيذية بالمحافظة».