الكشف على 369 مواطنا ضمن قافلة طبية بمحافظة بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تعقيم موقع القافلة ومحيطها

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، في هذا الشأن، أنه جرى أمس الاثنين، تنفيذ قافلة طبية بقرية شنرا في مركز الفشن، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وجرى مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ إذ عقم موقع القافلة ومحيطها قبلها وأثناءها وبعدها، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمترددين عليها، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

الكشف على 369 مواطنا ضمن القافلة الطبية

وأجرت القافلة الكشف على 369 مواطنا، وتوزيع بعض الأدوية بالمجان؛ إذ ضمت عددا من التخصصات الطبية، والتي جاءت كالتالي: «73 أطفال، 63 باطنة، 97 رمد، 66 عظام، 70 جلدية»، وعمل 24 نظارة طبية، تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل الطبية، مسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، بالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة، وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.