حالة الطقس اليوم في محافظة الأقصر تزامنا مع افتتاح طريق الكباش

تشهد مدينة الأقصر، مع غروب شمس اليوم الخميس، احتفالات ضخمة بالتزامن مع افتتاح طريق الكباش، الذي ينتظره المصريون والعالم أيضا ليتابع الحضارة المصرية وما يحدث بها، حيث يحلق 14 بالونًا طائرًا في أرجاء المدينة، ويحمل علم مصر، كما ستكون هناك أضواء بانورامية تدريجية لبعض المعابد والأماكن الأثرية وطريق الكباش على طول 3 كيلو مترات.

وفي ظل انتظار الكثيرين لحفل افتتاح طريق الكباش، ووجود العديد من الأشخاص بمحافظة الأقصر لمتابعة هذا الحدث، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة حالة الطقس اليوم في محافظة الأقصر.

حالة الطقس اليوم في الأقصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات جنوب الصعيد ومنها الأقصر طقسا مائلا للحرارة، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم في الأقصر: العظمى 28، والصغرى 12.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

القاهرة 25 16

الإسكندرية 24 14

وادي النطرون 24 15

طنطا 25 16

شبين الكوم 25 16

دمنهور 25 15

بلطيم 24 16

مطروح 23 14

السلوم 22 14

سيوة 25 11

بورسعيد 24 15

دمياط 24 15

الزقازيق 25 16

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 12

السويس 26 13

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 22 16

طابا 24 16

كاترين 20 08

الطور 25 12

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 19

الفيوم 25 15

بني سويف 25 14

المنيا 26 13

أسيوط 26 12

سوهاج 26 12

قنا 27 12

أسوان 29 13

إدفو 29 12

أبو سمبل 29 12

الوادي الجديد 27 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19