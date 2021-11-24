14 بالونا طائرا تحلق غدا في سماء الأقصر: تنطلق مع غروب الشمس

تشهد مدينة الأقصر، غدًا الخميس، احتفالات ضخمة بالتزامن مع افتتاح طريق الكباش، ومع بداية غروب شمس، يحلق 14 بالونًا طائرًا في أرجاء المدينة، ويحمل علم مصر، ثم يعلو فوق آثار الأقصر ونهر النيل في جولة توثقها «طائرات الدروان».

تنطلق مع غروب الشمس

وكشف مصدر من إحدى الشركات العاملة في البالون بالأقصر، أن سماء المدينة ستشهد رحلة 14 بالون طائر مع غروب الشمس، غدًَا الخميس، وتحلق في سماء المدينة بأشكال مضيئة تضفي مناظر مختلفة على أرجاء المدينة، وذلك بعد لحظات من العرض الذي تقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، ثم تبدأ الاحتفالية الكبرى على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب المعروف بـ«طريق الكباش».

احتفالية ومطار خاص

وأكد المصدر خلال حديثه لـ«الوطن» أنه تم تجهيز مطار خاص لإقلاع 14 بالون، من ضمنها اثنين يحملان علم مصر بالتزامن مع الاحتفالات، حيث توثق كاميرات «الدرون» الرحلة التي تعلو خلالها المنطادات أعلى نهر النيل، وعدد من الأماكن الأثرية التي ستتصدر مشاهد البث الحي على القنوات الفضائية الناقلة للحدث، ومن ضمن الأماكن الدير البحري وتمثالا ممنون.

أضواء بانورامية

وتنطلق احتفالات مدينة الأقصر غدًا مع غروب الشمس، وستكون البداية بأضواء بانورامية تدريجية لبعض المعابد والأماكن الأثرية وطريق الكباش على طول 3 كيلو متر، كما يشهد نهر النيل تحرك 3 مراكب نيلية، صممت على طراز فرعوني وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنسو.

مركبات ترمز إلى الثالوث المقدس

ومن المقرر أن يشهد معبد الأقصر انطلاقة الفعاليات الرسمية، بخروج 3 مركبات ترمز إلى الثالوث المقدس، حيث يحملها مجموعة شباب يرتدون ملابس من طراز مصر القديمة، ويتقدمهم مجموعة أخرى يحملون عددًا من البيارق ليخرجوا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد وصولًا لبداية طريق الكباش.

وتستعد الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر والهيئات الحكومية، لانطلاق فعاليات الاحتفالات الضخمة التي تشهدها بعد عملية تطوير كبرى بالمحافظة، جرت في الآونة الأخيرة بمحيط المعابد الأثرية بشكل عام لتبدو في ثوب جديد.