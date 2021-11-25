«العسومي»: منتدى برلماني عربي إيطالي لتنسيق المواقف المشتركة

التقى رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، والوفد المصاحب له، روبرتو فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، في ختام فعاليات الزيارة الرسمية التي بدأها إلى إيطاليا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

تعزيز العلاقات العربية الإيطالية

في مستهل اللقاء، أكد العسومي، حرص البرلمان العربي على تفعيل وتعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني، معتبرا أنّ اللقاء يمثل تدشينا لتعاون برلماني فعَّال بين الجانبين، خاصة أنّ العلاقات المتميزة بين الجانبين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لا يضاهيها تطور مماثل في الجانب البرلماني.

منتدى برلماني عربي إيطالي

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أنّه اتفق مع رئيس مجلس النواب الإيطالي على استحداث آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية وتنسيق المواقف المشتركة، ومنها إطلاق منتدى برلماني عربي إيطالي، فضلا عن تنظيم زيارات متبادلة بشكل منتظم لتنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد العسومي، أنّ هناك العديد من القواسم المشتركة بين الدول العربية والدول الأوروبية، والتي يمكن البناء عليها لبدء مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي بين الجانبين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك فهم أوروبي أكثر عمقا وإنصافا للقضايا العربية.

وتناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية المهمة محل الاهتمام المشترك، واحتلت تطورات الأوضاع في ليبيا حيزا كبيرا من النقاش، حيث اتفق الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

دعم الانتخابات الليبية

وطالب رئيس البرلمان العربي، إيطاليا والدول الأوروبية، بتقديم أشكال الدعم اللازم لإتمام الانتخابات الليبية ومساعدة الأشقاء في ليبيا على تجاوز المرحلة الراهنة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، اتفاقه التام مع رئيس البرلمان العربي بشأن القضايا التي طرحها، خاصة ما يتعلق بوقف أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، مؤكدا أنّ إيطاليا داعمة لكل ما يحقق أمن واستقرار ليبيا.

الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الروابط

وفيما يخص العلاقات البرلمانية بين الدول العربية وإيطاليا، أكد فيكو دعمه الكامل لمبادرة العسومي، بشأن إنشاء منتدى برلماني عربي إيطالي، مبديا الاستعداد التام للتنسيق المشترك بشأن إطلاق هذه المبادرة، انطلاقا من إيمانه الكبير بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الروابط وتعميق التفاهم المتبادل بين إيطاليا والدول العربية.

وفي نهاية اللقاء، وجّه العسومي، الدعوة رسميا إلى روبرتو فيكو، للمشاركة في إحدى الجلسات العامة للبرلمان العربي، وهو الأمر الذي رحب به كثيرا فيكو، معربا عن تطلعه إلى تلبية الدعوة وإلقاء كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي.