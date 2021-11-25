فوائد الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات: «عربية و50 ألف جنيه فرق سعر»

توفر المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة، آلاف الجنيهات في حالة السداد الفوري لسعر المركبة، بدءا من 10 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه من قيمة السيارة، حسب سعر بيعها في السوق، وذلك حال المشاركة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أشهر، لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

سعر السيارة في مبادرة إحلال السيارات

والسيارة بي واي دي الصينية، هي الأكثر مبيعا في سوق السيارات، حيث تُباع بفئتين، الأولى «مانيوال» f3 gli mt بـ161 ألف جنيه، والفئة الثانية «أتوماتيك» f3 glxi at بمبلغ مالي 179 ألف جنيه، ومتوقع أن تحصل السيارة بي واي دي مع النسخة الأوتوماتيك من بي واي دي F3 موديل 2022، الأكثر مبيعا في سيارات المبادرة، وفق الأسعار المعلنة من الوكيل في مصر.

وتحددت أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 في سوق السيارات الفئة الأولى M/T بقيمة بلغت 180 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية A/T بلغ نحو 200 ألف جنيه في السوق المحلية؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات الوكيل المحلي للعلامة التجارية بي واي دي، والأسعار تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضي.

وتعتبر السيارة بي واي دي من فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة، تعتمد السيارة بي واي دي، على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

مواصفات بي واي دي موديل 2022

دعمت سيارات بي واي دي F3 موديل 2022 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، أبرزها وسادتين هوائيتين، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

وزودت طرازات BYD F3 بمجموعة التجهيزات الأخرى جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية.

كما تحتوي على بعض الكماليات الأخرى، أبرزها إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وخاصية فتح وغلق الحقيبة الخلفية دون مفتاح، وعجلة القايدة متحركة، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية، بلوتوث، مدخل USB، ومدخل AUX»، وغيرها.