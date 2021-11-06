ارتفاع أسعار السيارة الصيني «بي واي دي».. تبدأ من 235 ألف جنيه

شهد سوق السيارات في مصر، ارتفاعًا في الأسعار خاصة السيارات المستعملة، وذلك بسبب انخفاض في عمليات التصنيع من قبل دول الأوروبية، بالإضافة إلى تخفيض العمالة في المصانع بسبب انتشار فيروس كورونا.

في هذا الصدد، قال بكار علي، صاحب معرض سيارات وعضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات شهد خلال السنوات الماضية، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 20%، في جميع الأنواع سواء المستعملة أو الحديثة بسبب كثرة الطلب.

وأوضح «علي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع السيارات الجديدة موديل 2022 زادت بأسعار تراوحت بين 5 آلاف حتى 20 ألف جنيه، حسب النوع والعلامة التجارية، بداية من الصيني وحتى أكبر العلامات التجارية مثل الألماني والفرنسي والياباني والأمريكي.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات خلال الأيام الجارية، يرجع إلى ارتفاع تكلفة عمليات الشحن، وإعلان المصانع تخفيض نسبة الإنتاج في موديلات عام 2022.

أسعار السيارة بي واي دي

ولفت إلى ارتفاع أسعار السيارات الصيني، وخاصة الأكثر انتشارًا «بي واي دي L3» بفئتيها الاثنين، بقيمة بلغت نحو 7 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر 2021، على النحو التالي:

سجلت الأسعار الجديدة لسيارات بي واي دي L3 الفئة الأولى GLX نحو 235 ألف جنيه، بدلًا من 228 ألفًا سابقًا.

كما ارتفعت أسعار طرازات بي واى دي L3 الفئة الثانية GS إلى 245 ألف جنيه، مقابل 238 ألفًا.

مواصفات السيارة بي واي دي

وينتمي طراز بي واي دي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك من طراز CVT.K، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.