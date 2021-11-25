سر ظهور تماثيل «أبو الهول» بطريق الكباش.. خبير أثري يكشف السبب

قبل ساعات من حفل افتتاح طريق الكباش، المقرر مساء اليوم، يتساءل الكثيرون عن القيمة الأثرية لهذا الطريق الذي يصنف على أنه الأقدم في العالم، حيث كان مسرحا للاحتفالات المصرية القديمة، وضم نحو 1200 تمثال، وأُطلق عليه في العصر الحديث «طريق الكباش»، ويتزين الطريق بتماثيل على هيئة جسد أسد ورأس كبش، وأخرى برأس إنسان على هيئة أبو الهول.. ويظل السؤال لماذا يحوي الطريق نوعين من التماثيل؟.

ماهية تماثيل الكباش

مجدي شاكر، كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار، قال لـ«الوطن»، إن الكباش تجسد «أمون»، الإله الخالق ورب الآلهة وخالقها، بحسب معتقدات المصري القديم، لافتا إلى تصميم التمثال في هيئة بشرية برأس كبش تحت إسم «خنوم»، وفقا للمعتقد المصري القديم الذي جسد الآلهة برؤوس حيوانات وأجساد آدمية: «تلك النماذج محفورة على جدران المعابد والمقابر القديمة في مشاهد القرابين والحساب».

وتابع: «خنوم هو روح الإله الواحد (آمون - رع) حسب الدلالة الصوتية للكبش (با)، وهذا اللفظ فى اللغة المصرية القديمة يعني الروح، لذلك كان يسمى (خنوم - رع) ويعتبر الملك توت عنخ آمون أقدم من وُجد اسمه محفوراً على قواعد التماثيل الخاصة بطريق الكباش، كما كان له دورا محوريا في تغيير رؤوس تماثيل أبو الهول من الشكل الآدمى إلى شكل الكبش، وذلك تقربا للمعبود آمون».

3 أنواع من التماثيل بطريق الكباش

وأشار كبير الأثريين إلى أن التماثيل الموجودة بطريق الكباش ثلاثة أنواع وليست نوعين، الأول يمتد من الصرح العاشر بالكرنك إلى «معبد موت»، ويأخذ شكل جسد أسد ورأس الكبش، والجزء الأمامي من «معبد خنسو»، يأخذ شكل الكبش الكامل، وهناك الجزء الممتد من «معبد موت» ثم «معبد الأقصر»، مباشرة، ويأخذ شكل جسد أسد برأس إنسان وهو الجزء الأكبر من الطريق.

ووفقا لـ«شاكر»، كان الهدف من الطريق، حماية المعبد وإبراز محوره، كما كانت التماثيل تُنحت من كتلة واحدة من الحجر الرملي ذات كورنيش مدون به اسم الملك وألقابه، إلى جانب عبارات الثناء عليه مدونة على قاعدة من الحجر مكونة من 4 مداميك من الحجر.