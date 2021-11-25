«عبقرية الموهبة والصوت الساحر».. ذكرى ميلاد المطربة الراحلة أسمهان

وُلدت صاحبة الصوت الساحر والأغاني فريدة، في مثل هذا اليوم، ورغم قصر عمرها الفني، عُرفت الفنانة أسمهان، أو أمل الأطرش، بجمال الصوت ونشأتها في أسرة تحترم الفن والنغم الأصيل، فكانت تغني لأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، عرض تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أسمهان.. عبقرية الموهبة والصوت الساحر»، إذ كانت الصدفة وراء دخولها عالم الفن، حيث سمعها الملحن داود حسني وهو في زيارة لمنزل فريد الأطرش، فقرر تبنيها وأطلق عليها اسم أسمهان.

أول تعاون مع فريد الأطرش

شاركت أسمهان شقيقها فريد الأطرش، الغناء، في صالة «ماري منصور»، ومنها انطلقت لتغني أشهر أغانيها، بينها «ليالي الأنس في فيينا والشمس غابت نورها»، وفي عام 1934 تزوجت من الأمير حسن الأطرش، وانتقلت معه إلى جبل الدروز في سوريا لمدة 6 سنوات، أصبحت فيها أميرة الجبل ورزقت بابنتها الوحيدة «كاميليا».

حياة ما بعد الانفصال

عقب انفصالها عن زوجها، عادت إلى عالم الفن لتمارس الغناء وتقتحم مجال التمثيل السينمائي، وفتحت لها الشهرة التي نالتها كمطربة، عالم السينما، وشاركت عام 1941 بأول أفلامها «انتصار الشباب»، إلى جانب شقيقها فريد الأطرش.

الفيلم الثاني والأخير

وفي عام 1944م مثلت في فيلمها الثاني والأخير «غرام وانتقام»، إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي، وسجلت فيه مجموعة من أفضل أغانيها وشهدت نهاية الفيلم، نهاية حياتها حيث رحلت في حادث غرق بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق وهي في طريقها إلى رأس البر.