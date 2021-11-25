مدبولي: الدولة مهتمة بالنهوض بالثقافة وتشكيل وعي مستنير للمجتمع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تولي اهتماما خاصا لقطاع الثقافة، باعتباره أحد أهم مكونات بناء الإنسان، وتشكيل وعي مستنير لأنسجة المجتمع المختلفة، بما يتلاقى مع محاور الجمهورية الجديدة التي تتخطى حدود تطوير المباني والجدران، إلى بناء وتنمية الإنسان والانتقال به إلى آفاق الإبداع.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لاستعراض نتائج الدورة الثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي عُقد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2021.

ريادة مصر الثقافية والفنية

وفي بداية التقرير، أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم بحسب بيان، إلى أنّ أهداف المهرجان تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الثقافة، من حيث الحفاظ على ريادة مصر الثقافية والفنية، والتأكيد على قوة مصر الناعمة، ونقل صورة حضارية عن مصر أبهرت العالم، وتناولتها وكالات الأنباء والفضائيات المصرية والعربية والعالمية، وظهر من خلالها قوة تأثير الفنون والترويج لمصر دوليا، وقدرة الدولة على مجابهة التحديات، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط حركة السياحة، بما ينعكس إيجابا على الناتج القومي للدولة المصرية.

17 مليون جنيه إيرادات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى أنّ المهرجان أُقيم لمدة 15 يوما على 6 مسارح تابعة لدار الأوبرا المصرية، ففي القاهرة أُقيم في مسرح النافورة، والمسرح الصغير، ومسرح الجمهورية، ومسرح معهد الموسيقى العربية، أما في محافظة البحيرة فأُقيم بأوبرا دمنهور، فضلا عن إقامته في مكتبة الإسكندرية، حيث حضر فعاليات المهرجان نحو 25 ألف مشاهد تقريبا، وبلغت حصيلة إيراداته 17 مليون جنيه منها 4.5 مليون جنيه حقوق البث والرعاية.

تكريم 19 شخصية في المهرجان

وأشارت الوزيرة إلى أنّه شارك في المهرجان 107 فنانين من 10 دول عربية، هي مصر، ولبنان، والمغرب، والسعودية، والعراق، وسوريا، وتونس، وفلسطين، والأردن، وعمان، في 24 حفلة، إضافة إلى مشاركة 19 فرقة موسيقية في حفلات المهرجان، وجرى تكريم 19 شخصية خلال المهرجان ساهمت في إثراء ساحات الإبداع.

وأضافت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أنّ أطفال وشباب مركز تنمية المواهب قدّموا 15 عرضا فنيا، تنوع بين الغناء والعزف لمجموعة من الموهوبين والنابغين، في مسرح مكشوف أٌعد خصيصا لهم، وحضر هذه العروض نحو 4500 مشاهد مجانا طوال أيام المهرجان.

نتائج المؤتمر العلمي بمهرجان الموسيقي العربية

وتناولت وزيرة الثقافة، نتائج المؤتمر العلمي بمهرجان الموسيقي العربية الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2021، وجرى مناقشة الأبحاث المقدمة في مجال الموسيقى العربية من 50 باحثا من 16 دولة عربية وأجنبية، تضمنت: تونس، والبحرين، والعراق، وليبيا، والسعودية، وسوريا، والأردن، والكويت، ولبنان، والسودان، والمغرب، وفلسطين، والإمارات، ومصر، وألمانيا، وإيطاليا.

مسابقة «رتيبة الحفني»

وتطرقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إلى مسابقة «رتيبة الحفني» في الغناء العربي والعزف المنفرد، مشيرة إلى أنّ مجالات المسابقة تضمنت: الأغنية الجديدة، والارتجال على آلات التخت الشرقي، والغناء العربي من الشباب والأطفال، والغناء العربي لذوي القدرات الخاصة من الشباب والأطفال، وشهدت تقديم 11 جائزة بإجمالي قيمة 380 ألف جنيه.

وشهدت المسابقات مشاركة 490 متقدما لمسابقات الأغنية الجديدة والعزف المنفرد والغناء من الشباب والأطفال، وفاز فيها 17 متسابقا بالجوائز من 7 محافظات، كما تقدم 10 متسابقين لمسابقة ذوي القدرات الخاصة من الشباب والأطفال.