افتتاح وحدة أبو العراج الصحية بالشيخ زويد وبدء تطعيم الأطفال والأمهات

افتتحت الإدارة الصحية في الشيخ زويد، وحدة أبو العراج الصحية، وذلك للكشف الصحي على أهالي المكان من المرضى سواء الأطفال أو المسنين والنساء، مؤكدة في بيان لها أنه سوف يتم مد الوحدة بفريق طبي مكون من طبيب وعدد من أفراد التمريض، وأدوية، وبدء التطعيمات للأطفال والأمهات، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا.

الكشف على 21700 مريض خلال عام بوحدة أبو رفاعي الصحية

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد السيد طبيب وحدة أبو رفاعي الصحية، إن الوحدة كشفت على 21700 مريض خلال العام الحالي، مؤكدًا وأن الوحدة تواصل الكشف على المرضى منذ ساعات الصباح الأولى حتى الساعة الثالثة عصرًا، عدا حالات الطوارئ، التي يتم تحويلها إلى مستشفى الشيخ زويد، أو مستشفى العريش العام.

وأضاف طبيب الوحدة، أن العمل يتم بصورة طبيعية في الوحدات الصحية، ويتم تقديم كافة العلاجات والتحليل للمرضى، وإعطاء التطعيمات للأطفال والحوامل، ويتم العمل على تقديم لقاح كورونا لأهالي الشيخ زويد بالتسجيل المباشر.