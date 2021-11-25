التعليم تعلن قبول 1137 طعنا على انتخابات اتحادات طلاب الجامعات.. «فيديو»

قال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، إن الوزارة حريصة على الأنشطة الطلابية، ومن أهمها خوض انتخابات الاتحادات الطلابية وإعداد قيادات مستقبلية، مشددًا على أن كل رجال الدولة المصرية مارسوا هذا النوع من الأنشطة، ولفت إلى أن الوزارة قبلت 1137 طعنا على الانتخابات من إجمالي 3300 طعن.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «عملنا منذ عام 2017 لإصدار اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء لحماية إجراء الانتخابات وفي عام 2019 صدر قرار وزاري من وزير التعليم العالي باللائحة المالية والإدارية لضمان التصرفات المالية والإدارية داخل الدولة».

اعتماد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية

وتابع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أنه جرى اعتماد جدول الانتخابات يوم 4 نوفمبر على أن يبدأ الماراثون يوم 18 نوفمبر، وبالفعل جرى البدء في صرف واستقبال الاستمارات، وأعلنت الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتقدم أكثر من 26 ألف طالب لخوض الانتخابات بزيادة قدرها 1600 طالب عن العام الماضي: «غير راضين عن هذه الزيادة، ونأمل في زيادة الأعداد المتقدمة لممارسة هذه التجربة».

الأعداد النهائية للمرشحين بالانتخابات

وأشار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، إلى أن الوزارة أعلنت بالأمس، الأعداد النهائية التي ستخوض تلك التجربة، بواقع 25503 طلاب لتشكيل القيادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.