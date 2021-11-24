«الصحة» تعلن قائمة الأمراض الوراثية ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قائمة الأمراض التي تشملها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، موضحة أنه جرى تجهيز 7 مراكز على مستوى الجمهورية خاصة بهذه المبادرة، على أن يجرى المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال على مستوى جميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والمراكز الطبية.

تسجيل البيانات الخاصة بكل طفل

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات الخاصة بكل طفل، بداية من سحب العينة ونتيجة الفحوصات وحتى المتابعة الدورية لكل الأطفال المصابين سواء كان الأطفال الذين ولدوا في مستشفيات خاصة أو مستشفيات حكومية

جميع الأطفال يخضعون للكشف ضمن المبادرة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن أي طفل يولد بمستشفى قطاع خاص أو حكومي، سيخضع لهذا المسح الطبي، موضحة أن هذا الكشف عبارة عن عينة تأخذ من كعب الطفل وتحلل إذا كانت النتيجة إيجابية، على أن يخضع بعد ذلك لتحليل تأكيدي، وإذا ثبت إيجابية تحليله من جديد، سيحول بشكل مباشر وفوري لتلقي العلاج اللازم.

وتتضمن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، التي تشملها مبادرة رئيس الجمهورية، الآتي:

1- قصور الغدة الدرقية الخلقي

2- تضخم الغدة الكظرية الخلقي

3- التليف الكيسي

4- فرط شحيمات الدم الوراثي

5- الفينيل كيتونوريا

6- نقص رباعي هيدروبيترين

7- حموضة الدم العضوية

8- ارتفاع حمض ايزوفاليريك بالدم

9- ارتفاع الحمض البروبيوني الميثيل مالوني بالدم

10- مرض البول القيقبي

11- ارتفاع التيروزين في الدم النوع الاول

12- ارتفاع الجالاكتوز في الدم

13- ارتفاع الأرجينين بالدم

14- نقص الأورنيثين ناقل الكربومايل

15- أكسدة الأحماض الدهنية

16- نقص إنزيم البيوتينيداز

17- ارتفاع هوموسيستين في البول

18- أنيميا الفول

19- ارتفاع السيترولين في الدم