ما هي الشروط الصحية لاستمرار صرف معاش «تكافل»؟.. التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك شروط صحية لاستمرار صرف معاش «تكافل» للمرأة الحامل، تتمثل في ضرورة متابعة الحمل في الوحدة الصحية، أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي، كما يشترط أن يكون معها «كارت المتابعة» مسجل به 3 مرات على الأقل في الشهر، لافتة إلى ضرورة المتابعة بعد الولادة مرتين سنويا.

كارت متابعة يثبت تلقي الأطفال للتطعيمات

وأضافت التضامن، على موقعها الرسمي، أن الأطفال من أول سن الميلاد، لابد أن يكون لهم كارت متابعة، يثبت أنهم أخدوا الخدمات الصحية والتطعيمات اللازمة لسن الأطفال، والمناسبة لعمرهم، حيث تتم متابعة نمو الطفل، مثل طوله ووزنه وصحته العامة، مؤكدة أن الأم لابد أن تحضر ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة.

شروط صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

واشترطت وزارة التضامن، استمرار حضور أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل» للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، لافتة إلى أن هناك العديد من الشروط الأخرى لصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلي:

- لابد أن يكون الفرد والأسرة من مستوى معيشي متواضع، ولا تمتلك أكثر من فدان.

- يشترط ألا يمتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ عدم ملكية محلا تجاريا أو أكثر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

ـ عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة.

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي دون اشتراك تأميني، بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

- ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

ـ تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.

- دفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

- الحصول على معاش قطاع خاص عام أو حكومي.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.