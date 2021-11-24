«التضامن» تحدد الشروط الكاملة لصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ عدد مستفيدي «تكافل وكرامة» وصل لـ3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث يتم صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين، و450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام، مؤكّدة أنَّ الدعم النقدي «تكافل» مشروط برعاية الصحة الإنجابية للمرأة، وأصبح مشروطًا خلال هذا العام بعدم تزويج القاصرات.

شروط صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الكاملة لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة كالتالي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

- تقديم الراغبين في الحصول على دعم تكافل وكرامة، كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة «قومسيون طبي» رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

موانع صرف «تكافل وكرامة»

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.

ـ إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة ثلاثة أو أكثر.

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي دون إشتراك تأميني، بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسره الواحدة المكونة من 4 أفراد.

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة «مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع»

ـ الحصول على معاش قطاع خاص أو عام، حكومي، جيش، شرطة عن ذاته.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل «قبل أو بعد القبول بالبرنامج».

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3 آلاف جنيه للطفل الواحد سنويًا.

ـ امتلاك معدات ثقيله مثل: «لودر، وماكينة طحين، وخلاط بناء».

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية، حيث يتمّ التجميد لحين التحقق.

ـ مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن، يتمّ التجميد لحين التحقق.