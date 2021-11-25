987 مرشحا بانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة.. وانطلاق الدعاية اليوم

أعلن الدكتور عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطري ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلّاب بجامعة المنصورة لعام 2021 م - 2022 م، بعد اعتماد الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب وسيتم انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بمختلف الكليات بالجامعة، حيث يدلي الطلاب بأصواتهم يوم الأحد القادم 28 نوفمبر لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة وهم: «العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر، الجوالة» من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

987 طالبا وطالبة يخوضون الانتخابات

وأضاف التابعي، في تصريح صحفي، أن انتخابات اتحاد الطلاب تقدم لها 1117 طالبا وطالبة وتم تقديم 578 طعنا تم قبول 130 طعنا وبذلك يخوض الانتخابات بعد مرحلة الطعون 987 طالبا وطالبة وذلك في 18 كلية.

انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب

وأشار إلى أن الدعاية الانتخابية لانتخابات اتحاد الطلاب انطلقت اليوم في كافة كليات جامعة المنصورة وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، وأن الجدول الزمني لباقي عملية الانتخابات يتضمن:

الأحد 28 نوفمبر: انتخابات المرحلة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

الاثنين 29 نوفمبر: انتخابات الإعادة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

الثلاثاء 30 نوفمبر: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.

الأربعاء الأول من ديسمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

الخميس 2 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأوضح عميد كلية الطب البيطري، أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من: الدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإبراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب واثنين من الطلاب.