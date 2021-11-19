جامعة الإسكندرية تقرر استمرار الدراسة غدا السبت بشكل طبيعي

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، استمرار الدراسة غدا السبت بشكل طبيعي في كافة الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، على أن تقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول المقررة في عدد من الكليات وفقاً للجداول المعلنة مسبقا، نافياً أي نية لتعطيل الدراسة السبت في جامعة الإسكندرية.

العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي غدا السبت في جامعة الإسكندرية

وعلمت «الوطن»، أن رئيس الجامعة قد خاطب كافة عمداء الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الإسكندرية، بضرورة تنفيذ القرار والاستمرار في العملية التعليمية بشكل طبيعي، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والسماح بدخول الطلاب الحاصلين على لقاح كورونا.

كما تم التأكيد على ضرورة توجيه عمال الكليات للتعامل مع الأمطار وتسهيل حركة دخول وخروج الطلاب، والحفاظ على استمرار العمل بشكل ملائم، مشددا على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس المتوقعة وما ينتج عنها من آثار السلبية الناجمة عنها.

قرار المحافظ بتعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين

يأتي ذلك بعدما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل الموافق 20 من نوفمبر الجاري فقط، للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

استثناءات من عملية تعطيل الدراسة في الإسكندرية

ويُستثنى من قرار تعطيل الدراسة، القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.