الكشف على 1366 مريضا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، قافلة طبية علاجية بقرية ميت العز مركز ميت غمر، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي على 1366 مريضًا على مدار يومين، وذلك استمرارًا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

قافلة علاجية مجانية بقرية ميت العز

وقال الدكتور سعد مكي، إن قافلة علاجية مجانية توجهت لقرية ميت العز مركز ميت غمر خلال يومي 22، 23 نوفمبر 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1366 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة وهم: «2 باطنة، 2 أطفال، عظام، أسنان، جلدية، جراحة، نسا، تنظيم أسرة».

إعداد توقيع الكشف الطبي بالقافلة

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أن البيان الختامي لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي كالآتي: 256 في عيادة الباطنة، 366 في عيادة الأطفال، 231 عظام، 161 جلدية، 99 أسنان، 82 جراحة، 171 نسا وتنظيم أسرة.

وأشار إلى أنه تم إجراء عدد 209 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 121 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.