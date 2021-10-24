إخلاء سبيل مدرس تعرض للضرب والسحل داخل مدرسة في الإسماعلية

أمرت نيابة فايد بالإسماعيلية، بإخلاء سبيل مدرس، والتحفظ على 3 آخرين، على ذمة اقتحامهم مدرسة إعدادية في مدينة فايد، والاعتداء على أحد المعلمين بها.

بداية الواقعة

وقال عصام عبد الجواد، مدرس بمدرسة كسفريت الإعدادية في الإسماعيلية، إن مشادة كلامية وقعت بينه وبين ولي أمر أحد الطلاب من أهالي القرية بعيدا عن المدرسة وانتهت في وقتها.

وتابع «في اليوم الثاني فوجئت بدخوله المدرسة وبرفقته شقيقه وزوجته، واعتدوا علي بالضرب، ما دفعني لتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة ضدهم».

النيابة تتحفظ على المدرس وولي أمر الطالب

وتحفظت النيابة العامة علي المدرس لاتهام الطرف الثاني له بالاعتداء عليه وضربه داخل المدرسة، فيما تم التحفظ على الأب وزوجته وشقيقه لاتهامهم باقتحام منشأة تعليمية والاعتداء على مدرس داخل المدرسة.

وأمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، بعد تحقيقات استمرت 48 ساعة تقريباً، بإخلاء سبيل المدرس من سرايا النيابة، لعدم ثبوت رواية اعتدائه على الطالب، فيما أمرت باستمرار التحفظ علي الطرف الثاني.

المدرس: ضُربت وسُحلت في المدرسة

وقال عصام عبد الجواد، إنه أثناء اعتداء المتهمين عليه داخل المدرسة سقط من على السلم، وضُرب ومُزقت ملابسه أمام الطلاب، مشيراً إلى أن الإصابات اختلفت بين سحجات وكدمات فقط.

وتابع «أنا لم أعتد علي الطالب نهائياً، وبداية الواقعة وأساسها مشادة كلامية خارج المدرسة، لكن ولي الأمر حاول إقحام نجله في القضية لإجباري على التنازل بعد تحريري لمحضر في مركز الشرطة».

وتابع بأن أحد المقربين منه اقترح عليه فكرة اعتدائي على الطالب لمحاولة توريطي في محضر، وإجباري على التنازل، إلا أنني صممت على استكمال التحقيقات أمام النيابة العامة في الإسماعيلية، وإثبات عدم تورطي في هذه الواقعة.

وأضاف «الحمد لله، التحقيقات أكدت أني لم أعتد على الطالب، وأن الإصابات التي ذكرها لم تكن بسببي»، مشيراً إلى أن الطالب لم يكن طرفا في الواقعة، ولم يتدخل فيها داخل المدرسة نهائياً.