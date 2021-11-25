وزير التعليم يتفقد مدرسة وادي الملكات الابتدائية في الأقصر

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العملية التعليمية بمدرسة وادي الملكات الابتدائية التابعة لإدارة إسنا التعليمية، خلال زيارته لمحافظة الأقصر.

جولة تفقدية داخل المدرسة

وبدأ وزير التربية والتعليم زيارته بجولة تفقدية داخل الفصول الدراسية بالمدرسة، للاطمئنان على سير الدراسة، موجّها بالالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، ومحمد حجازي نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم الاقصر، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.