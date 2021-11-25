طريقة الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا

أيام قليلة وسيتم البدء في تفعيل خطة وزارة الصحة والسكان، لتطعيم بعض الفئات من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلنته الوزارة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة ضوابط الحصول على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا وفقا لما كشفه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

ضوابط الحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاحات كورونا

وتشمل الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي وفقا لتصريحات وزارة الصحة.

ومن المقرر أن تصل رسالة للمواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

وحال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول الخاص به، بشأن تلقى الجرعة الثالثة، يجب عليه الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

ويأتي التلقيح بالجرعة الثالثة وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية الأشخاص المعرضون للإصابة أكثر بالفيروس، مؤكدا أن التطعيم بالجرعة الثالثة أمر هام وضروري جدا لبعض الفئات حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع.

وقال عبدالغفار، إن فيروس كورونا هو مرض جديد يكتشف فيه العلماء كل يوم شئ جديد، وهو السبب الرئيسي لتغيير الخطط الخاصة بمحاربة الفيروس ومحاولة القضاء عليه وآليات التعامل معه.

وناشد عبدالغفار، المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت.