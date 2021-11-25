1.1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالأقصر في 7 سنوات

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه في نطاق محافظة الأقصر التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ارتفع عدد المشتركين من 377 ألفًا إلى 435 ألفًا، بنسبة تطور 15.6%، وارتفع الحمل الأقصى من 361 ميجاوات إلى 374 ميجاوات بنسبة تطور 3.6%.

تنفيذ مشروعات بـ1.1 مليار جنيه

ومن أجل مجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية، اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتم تنفيذ عدة خطط ومشروعات «خطة طموحة -خطط ذاتية – خطة إحلال الهوائيات – مشروعات منفذة للغير» بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه بنطاق محافظة الأقصر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 مقسمة كالتالي:

في مجال خطط الشركة «الطموحة/ الاستثمارية/ إحلال الهوائيات» والممولة ذاتيًا تم تنفيذ خطط الشركة والممولة من موارد الشركة «خطة طموحة/ شبكات/ آلات ومعدات/ مباني/ وسائل نقل/ إحلال هوائيات» بإجمالي مبلغ 660 مليون جنيه.

وفي مجال المشروعات المنفذة للغير تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 بقيمة قدرها 457 مليون جنيه.

إحلال الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية

وقد رُوعى عند قيام الشركة بتنفيذ جميع الخطط «الاستثمارية من إحلال وتجديد وتوسعات / وإحلال الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية / ومشروعات منفذة للغير» أن تتم وفقًا لأعلى معايير الجودة وأن يُراعى عند التنفيذ تحقيق الرقابة والمتابعة للاستفادة من ملاحظات لجان التفتيش ليكون ما تم تنفيذه نموذجًا لما يجب أن تكون عليه جميع المكونات.

وتقوم الإدارة العامة للجودة بالقياسات اللازمة بعد التنفيذ ليتم التحقق من جدوى ما تم تنفيذه وتحقيق جودة الخدمة للمشترك.

وارتفعت مكونات الشبكة الكهربائية خلال الفترة كالتالي:

· 50 موزع جهد متوسط «لوحات التوزيع».

· 1700 كم خطوط جهد متوسط.

· 2500 كم كابلات جهد متوسط.

· 517 غرف / أكشاك سكاكين جهد متوسط.

· 4365 محول توزيع.

· 7200 كم خطوط جهد منخفض.

· 1300 كم كابلات جهد منخفض.

· 2120 صندوق ولوحات جهد منخفض.

كما تم الآتي:

تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع

كما تم أيضًا تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة مجهزة بجميع المعدات اللازمة للتدخل السريع أثناء الحالات الطارئة، وتم إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية، وتم تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي، بالإضافة إلى تغيير مقاطع الموصلات المتهالكة والعارية لخطوط الجهد المنخفض بأخرى موصلات معزولة لتصبح نسبة الموصلات المعزولة بالشبكة 86%.

وحول تحسين خدمة العملاء بقطاع كهرباء الأقصر تسعى الشركة إلى الارتقاء بخدمة المواطنين وخفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاهم، وتحسين وتطوير وإنشاء مراكز خدمة المواطنين والهندسات ولوحات التوزيع التي من شأنها دعم استمرارية التغذية الكهربائية حيث تم بقطاع كهرباء الأقصر خلال العام المالي 2020/2021، بتنفيذ ما يلي:

- تطوير «9» مراكز خدمة عملاء.

استكمال تطبيق برنامج خدمة الشباك الواحد

- استكمال تطبيق برنامج خدمة الشباك الواحد على 9 فروع؛ لتطوير مراكز خدمة العملاء.

- تدريب جميع العاملين «فني وتجاري» بجميع مراكز خدمة العملاء، على كيفية تلقي طلبات الكودي من موقع المنصة الإلكترونية، وكذلك 4 أفراد «فريق الدعم الفني بالمركز الرئيسي» وتم التطبيق الفعلي للعمل على المنصة من أول يوليو 2020، حيث تم تلقي 39420 طلبًا وجرى إغلاق 10036 طلبًا حتى 30 يونيو 2021.

- متابعة تطبيق برنامج القراءة الموحد لمشتركي الجمهور والمحلات التجارية.

- تطبيق برنامج قراءات المصالح الحكومية والقوي المحركة عن طريق الصورة لضبط أداء القراءات.

مسح شامل لجميع العدادات

وحول العدادات «بقطاع كهرباء الأقصر» جرى «تكليف فرق عمل متخصصة بكل هندسة؛ للمرور وعمل مسح شامل لجميع العدادات وخاصة العدادات مسبقة الدفع، إنشاء معمل لفحص العدادات بكل هندسة بحيث لا يتم رفع أي عداد إلا بعد الفحص، وعمل تقرير فحص ويتم تسجيله بسجلات خاصة بذلك بحيث يضمن تقرير الفحص حق الشركة وحق المواطن، ومضاعفة مراكز ونقاط شحن العدادات؛ ليصبح إجمالي جميع مراكز الشحن «10»، والدفع بـ سيارة شحن متنقلة لتخدم نطاق المحافظة، توفير «9» وحدات شحن محمولة من شركات الدفع الإلكتروني، توفير «10» أجهزة تابلت بشرائح لجميع مهندسي العدادات وذلك لتسهيل متابعة العدادات، ربط مركز إصدار الشركة مع برنامج عدادات مسبق الدفع لإحكام الرقابة على جميع العدادات».

- وفي مجال نظم المعلومات، تم الانتهاء من توقيع جميع حدود يوميات المشتركين لقطاع كهرباء الأقصر على الخرائط الجغرافية في أغسطس 2020م، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت وشركة IBM لعمل قاعدة بيانات موحدة، ويتم إرسال بيانات المشتركين سواء الخاص بالإصدار أو الخاص بالعدادات المسبق الدفع شهريا حتى تاريخه.

تحصيل 134 ألفًا و567 محضرًا

كما قامت وزارة الاتصالات بتصميم وتشغيل التطبيق الخاص بربط بيانات المشتركين برقم الوحدة الموحد لقطاع الأقصر بنسبة 97%، وتشغيل برنامج التحصيل والذي تم ربطه مع مركز الإصدار الآلي بالشركة، وتشغيل برنامج القراءات لكبار المشتركين، وتنفيذ شبكات الربط الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمركز الرئيسي للشركة وقطاع الأقصر.

وفي مجال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، تم تحصيل 134 ألفًا و567 محضرًا، بإجمالي 145 مليون جنيه.