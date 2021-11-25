أسعار تذاكر المناطق الأثرية والمعابد في محافظة الأقصر

تتجه الأنظار إلى محافظة الأقصر الليلة، تزامنا مع احتفالية افتتاح طريق الكباش، التي تحمل بين جنباتها ثُلث آثار العالم، ما جعلها مقصدا للزوار من مختلف الدول لمشاهدة معالمها الأثرية والسياحية المختلفة في البرين الغربي والشرقي.

ويسعى كثيرون إلى زيارة المعابد المختلفة في الأقصر والمناطق الأثرية، لذا يسعون إلى معرفة أسعارها قبل زيارتها، ومع بدء تفعيل تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك، المقرر أن تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أسعار تذاكر معابد الأقصر.

أسعار تذاكر الأماكن الأثرية في الأقصر

سعر تذكرة معبد الكرنك للمصري 20 جنيها، وللطالب المصري 5 جنيهات - والأجنبي 200 جنيه، والطالب الأجنبي 100 جنيه.

معبد الأقصر، مصري 20 جنيها - طالب مصري 5 جنيهات - أجنبي 160 جنيها - طالب أجنبي 80 جنيها.

سعر تذكرة معبد حتشبسوت: للمصري 20 جنيها - طالب مصري 5 جنيهات - أجنبي 140 جنيها - طالب أجنبي 70 جنيها.

سعر تذكرة وادي الملوك: مصري: 30 جنيها - طالب مصري: 10جنيهات - أجنبي 240 جنيها - طالب أجنبي: 120 جنيها.

- عروض الصوت والضوء بالكرنك باللغة العربية تبلغ قيمتها 65 جنيها، واللغات الأجنبية 240 جنيها.

- معبد الأقصر: للمصريين 20 جنيها، وللأجانب 140 جنيها.

- أسعار تذاكر دخول المتحف المفتوح في الكرنك للمصريين: 10 جنيهات، و للأجانب 160 جنيها.

- أسعار تذاكر دخول متحف التحنيط للمصريين: 20 جنيها، وللأجانب 100 جنيه.

- أسعار تذاكر دخول متحف الأقصر للمصريين: 20 جنيها، و140 جنيها للأجانب.

- أسعار تذاكر دخول معبد الرامسيوم للمصريين: 10 جنيهات، وللأجانب 80 جنيهًا.

- أسعار تذاكر دخول دير المدينة بالقرنة: للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 100 جنيه.

- أسعار تذاكر دخول المعبد الجنائزي سيتي الأول: للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 60 جنيهًا.

- مدينة هابو: يصل سعر تذكرة الدخول للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 80 جنيهًا.