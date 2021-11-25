«السياحة» تحذر من إجراء تعاقدات مع 9 فنادق بشرم الشيخ والغردقة وسفاجا

حذرت غرفة شركات السياحة أعضاءها من التعامل حاليا مع 9 فنادق، وذلك نظرا لصدور قرارات غلق إداري من قبل وزارة السياحة والآثار لتلك المنشآت، وأضافت الغرفة خلال الكتاب الدوري رقم 246 لسنة 2021 الذي عممته على جميع الشركات بأن تلك الفنادق 3 منها تتواجد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، و2 بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، و4 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لافتة إلى أن تلك الفنادق غير مسموح لها باستقبال نزلاء حاليا.

وقف أي حجوزات بتلك الفنادق حاليا

وأوضحت الغرفة أنه محظور على الشركات السياحية إجراء أي حجوزات بتلك الفنادق، وذلك لحين تلافيها أسباب الغلق التي أعلمتها بها وزارة السياحة، مع صدور قرار رسمي من الوزارة بإعادة افتتاح المنشأة والسماح لها باستقبال النزلاء على أن تقوم الغرفة بإخطار الشركات بتلك الإجراءات فور صدورها.

استمرار الحملات التفتيشية

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه في حال ارتكاب أي من الفنادق مخالفات فإن لجان وزارة السياحة والآثار التي تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على كل المنشآت الفندقية بجميع أنحاء الجمهورية تحرر محاضر بتلك المخالفات ويتم إغلاق المنشأة غلقا إداريا لفترة تحددها الوزارة وفقا لنوعية المخالفة، لافتا إلى أنه قبل انتهاء مدة المخالفة تقوم اللجان بالتأكد من تلافي تلك المخالفة قبل إصدار قرار بعودة الفندق للعمل واستقبال النزلاء من جديد.

وأضاف لـ«الوطن» أن غالبية المنشآت الفندقية ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل واشتراطات السلامة الصحية، لافتا إلى أن هناك شركات دولية تقوم بالتفتيش المفاجئ على الفنادق لمراجعة التزامها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية خاصة في مسألة الغذاء المقدم للنزلاء، إضافة إلى قيام لجان وزارة السياحة بالتفتيشات الدورية المفاجئة للتآكد من التزام المنشآت الفندقية بالإجراءات الوقائية وضوابط التشغيل.