أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة.. رمال وأتربة وشوائب عالقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين درجتين وخمس درجات.

ومن المتوقع، وفقًا لخبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتسود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وتنتشر شبورة مائية في صباح يوم السبت المقبل على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى شوائب عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 16.