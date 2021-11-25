طقس الخميس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 25

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس في فترة الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس باردا على الأنحاء كافة مع تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة: العظمى 25 والصغرى 16.

الإسكندرية: العظمى 24 الصغرى 14

مرسى مطروح: العظمى 23 والصغرى 14.

سيوة: العظمى 25 والصغرى 11.

بورسعيد: العظمى 24 والصغرى 15.

دمياط: العظمى 24 والصغرى 15.

الإسماعيلية: العظمى 25 والصغرى 12.

السويس: العظمى 26 والصغرى 13.

العريش: العظمى 24 والصغرى 15.

سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 8.

طابا: العظمى 24 والصغرى 16.

شرم الشيخ: العظمى 28 والصغرى 20.

الغردقة: العظمى 28 والصغرى 18.

الفيوم: العظمى 25 والصغرى 15.

بني سويف: العظمى 25 والصغرى 14.

المنيا: العظمى 26 والصغرى 13.

أسيوط: العظمى 26 والصغرى 12.

سوهاج: العظمى 26 والصغرى 12.

قنا: العظمى 27 والصغرى 12.

الأقصر: العظمى 28 والصغرى 12.

أسوان: العظمى 29 والصغرى 13.

الوادي الجديد: العظمى 27 والصغرى 11.