ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس وشبورة كثيفة.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر منذ قليل، عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس الموافق 25 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، بين غد الخميس إلى الثلاثاء المقبل 30 نوفمبرالجاري، وتشهد الأحوال الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين «2 إلى 5» درجات مئوية.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، وارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في التقرير التالي..

ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس

وبحسب بيان الهيئة الأرصاد، فإن بداية من غدا الخميس، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 إلى 5 درجات مئوية.

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ويسود خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، طقس معتدل الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع القادم

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر، شبورة مائية في الفترة بين 5 إلى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك خلال الفترة من غد الخميس 25 نوفمبر، حتى الجمعة 26 نوفمبر من الشهر ذاته.

بينما بداية من السبت 27 نوفمبر وحتى الثلاثاء 30 من نفس الشهر، بالإضافة إلي الشبورة المائية، بالإضافة إلي شوائب عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وطالبت الهيئة المواطنين، باتخاذ كل الاستعدادت والتدابير اللازمة، للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.