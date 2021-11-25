الآثار: الأقصر أكبر مكان على وجه الأرض يضم مواقع أثرية.. «فيديو»

قال الدكتور خالد سعد، مدير عام الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ، بوزارة السياحة والآثار، إن محافظة الأقصر أكبر مكان على وجه الأرض يضم مواقع أثرية، كما أن مصر من الدول ذات النمط الأحادي التراثي، ولا توجد دولة في العالم تتشابه مع مصر في تراثها، مشيرًا إلى أن اسم طريق الكباش هو «طريق الآلهة»، أو طريق المواكب، لافتا إلى أن احتفالية هذا الطريق تكررت في عهد أكثر من ملك مصري قديم بداية من نهاية الدولة الوسطى.

150 عاما.. مدة إنشاء طريق الكباش والمعابد

وأضاف سعد خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على قناة dmc، أن المدة الزمنية اللازمة لإنشاء هذا الطريق والمعابد قد تكون استغرقت أكثر من 150 عاما، إذ أنه أطول طريق في العالم قديما للاحتفال، لافتا إلى أن عددا من ملوك مصر القديمة احتفلوا بالإله آمون في هذا الحدث.

احتفالية طريق الكباش كانت مصدر فخر لملوك مصر القديمة

وتابع مدير عام الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار: «ملوك مصر القديمة كانا يفتخرون بهذه الاحتفالية، حيث يرسمون المواكب بداية من معبد الأقصر وحتى الكرنك ومنه إلى معبد الأقصر مرة أخرى، والمفترض أن تكون هناك احتفاليتين الأولى في نهر النيل والأخرى على طريق الكباش».

أنشودة آمون

وحول «أنشودة آمون»، قال: «في التراث المصري القديم يوجد لإخناتون ما يشبه النصوص القرآنية من حيث التعبد لله، وبالتالي كان لكل إله معبود في مصر القديمة مثل إيزيس وحورس وأمون أنشودة، وبالتالي فإن أنشودة آمون كان هدفها التقرب إليه، وكان مقدسا بالنسبة لمن يعبدون آمون».