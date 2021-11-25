مصرع مسن سقط من الطابق الخامس في مدينة السادات بالمنوفية

لقي مسن مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس من عقار في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقل قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى السادات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع مسن في مدينة السادات بالمنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع مسن سقط من الطابق الخامس، وتم نقل الجثمان بالإسعاف إلى مستشفي السادات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل مباحث السادات، سؤال أسرة المسن المتوفى لمعرفة تفاصيل الوفاة، كما تم سماع شهود العيان وأهالي المنطقة لسماع أقوالهم في وفاة الرجل، وتم التصريح بدفن الجثة، وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

مقتل ربة منزل على يد زوجها في المنوفية

علي صعيد مختلف، لقيت ربة منزل مصرعها علي يد زوجها في قرية ابنهس التابعة لمركز قويسنا، وقام الزوج بالإبلاغ عن الجريمة وإخطار قسم الشرطة بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط حالة من الذهول من أهالي القرية.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بوفاة ربة منزل علي بد زوجها بدائرة مركز قويسنا، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسماع أقوال الزوج المتهم، وأسرة المجني عليها وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.