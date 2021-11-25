القبض على شاب حاول اصطحاب ابنة عمه بالقوة من داخل مدرسة بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على شاب عقب دخوله إحدى مدارس التعليم الفني للبنات بدائرة قسم شرطة جرجا، جنوب المحافظة، ومحاولته اصطحاب ابنة عمه من المدرسة بالقوة، بحجة أنها مريضة ولا تستطيع إكمال اليوم الدراسي.

بلاغ من مدير المدرسة بمحاولة شاب اصطحاب ابنة عمه بالقوة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغ من مدير إحدى المدارس الفنية للبنات بدائرة القسم، يفيد بقيام شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بدخول المدرسة، ويريد أن يأخذ ابنة عمه من المدرسة بالقوة وأحدث هرجًا داخل المدرسة، ما تسبب في حدوث رعب لدى الطالبات.

الشاب أراد اصطحاب ابنة عمه معه بحجة أنها مريضة

بالانتقال إلى محل البلاغ وسؤال مدير المدرسة، وتبين حضور أحد الأشخاص إلى المدرسة أثناء الفسحة، وطلب خروج ابنة عمه معه واصطحابها إلى المنزل، بحجة أنها مريضه، ولا تستطيع إكمال اليوم الدراسي.

عقب رفض مدير المدرسة تسليمها للشاب إلا لولي الأمر «الأب أو الأخ» رفض المذكور وأصر أن يأخذها بالقوة، وأحدث نوعًا من الهرج دخل حوش المدرسة، تسبب في رعب لدى الطالبات، ما دعا مدير المدرسة إبلاغ الشرطة.

تم التحفظ على الشاب بديوان عام قسم الشرطة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة، وكلفت إدارة البحث بالتحري لكشف ملابساتها.