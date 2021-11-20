محافظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

شهدت محافظة المنوفية، خلال الدقائق الماضية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المدن والقرى، مع ارتفاع زيادة متوسطة في الرياح وانخفاض في درجات الحرارة عن التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مع وجود مكثف للغيوم والسحب في سماء محافظة المنوفية.

محافظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة الأحد بسبب الطقس السيئ

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأحد، ما دون الجامعي بكافة المدارس الحكومية والأزهرية والخاصة بنطاق المحافظة ذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار، مشددًا على وكيل وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه.

محافظ المنوفية يقرر استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

وأكد محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة التي قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً الاستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات لشفط تجمعات الأمطار.

شركة مياه المنوفية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ، كما وجه بتواجد جميع معدات الشركة في الشارع للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ، كما وجه رئيس الشركة بتواجد جميع مسؤولي الإدارات في أماكن عملهم وتشغيل غرف العمليات ومتابعتها على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين.